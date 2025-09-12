جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، عملیات ضد صهیونیستی امروز در قدس اشغالی «پاسخ طبیعی» به جنایات و خشونت‌های رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خبرگزاری شهاب، در بیانیه حماس آمده است: اقدام «قهرمانانه» قدس از سوی یکی از «فرزندان فلسطین» در واکنش به جنایات و اقدامات خشونت‌آمیز دشمن و گروه‌های شهرک‌نشین صورت گرفته است.

حماس در ادامه بیانیه خود اعلام کرد، این عملیات «ضربه‌ای دیگر» به سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی و توهمات آن درباره مهار موج مقاومت در میان جوانان فلسطینی است. گزینه مواجهه با رژیم اشغالگر، پاسخ طبیعی به جنایات و کشتار‌های این رژیم در غزه و نیز به خشونت‌ها و حملات شهرک‌نشینان در شهر‌ها و روستا‌های کرانه باختری و قدس و تلاش‌های آن برای الحاق و آوارگی است.

حماس همچنین با تمجید از «جوانان قیام‌کننده» در کرانه باختری و قدس، اعلام کرد که اراده‌شان در برابر رژیم اشغالگر سست‌نشدنی است.

این جنبش از عموم ملت فلسطین خواست به مقابله و مقاومت با دشمن با تمامی امکانات ادامه دهند تا رژیم اشغالگر را از سرزمین‌های فلسطین بیرون برانند.

این بیانیه در پی عملیات ضد صهیونیستی با استفاده از سلاح سرد (چاقو) در یکی از هتل‌های منطقه «تسوفا» در نزدیکی قدس اشغالی، صادر شد.

طبق اعلام رسانه‌های رژیم اشغالگر، در پی این عملیات دو صهیونیست به شدت مجروح شده و حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

در همین راستا، پلیس رژیم صهیونیستی با تایید زخمی شدن دو نفر در این عملیات، اعلام کرد که در حال انجام تحقیقات درباره این اتفاق است.

قدس اشغالی هفته گذشته نیز شاهد یک عملیات ضد صهیونیستی بود که طی آن چندین صهیونیست کشته و زخمی شدند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که همزمان با تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و کرانه باختری، مقاومت فلسطین بار‌ها تأکید کرده است که عملیات فردی یکی از ابزار‌های پاسخ به جنایات این رژیم خواهد بود.