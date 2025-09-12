با حضور مردم مومن، ولایتمدار و انقلابی شهرستان ایوان، مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران اسلامی در ۲۳ خرداد امسال سبب به شهادت رسیدن جمعی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور شد به همین منظور یادواره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایوان برگزار گردید.

سرهنگ پاسدار «محمدرضا اسماعیلی» فرمانده تیپ امیرالمومنین (ع) ایلام سخنران این مراسم، با اشاره به تجربه تاریخی و مقاومت ملت در سال‌های دشوار گفت: اقتدار و ثبات امروز جمهوری اسلامی مرهون جان‌فشانی سربازان، رزمندگان پدافند هوایی، نیروی هوافضا، نیروی زمینی ارتش و سپاه و ایثارگران بی‌شمار است.

وی با اشاره به حوادث اخیر در منطقه بیان کرد: حملات و توطئه‌ها نشان داد که وحدت، هوشیاری و پشتیبانی مردم و نیرو‌های مسلح اساس شکست نقشه‌های معاندان است و ایران هیچ‌گاه از حمایت از مظلومان منطقه بازنخواهد ایستاد.