پخش زنده
امروز: -
مراسم قرعهکشی رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان در زاگرب پایتخت کرواسی برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی سال ۲۰۲۵ حهان از فردا (شنبه) در شهر زاگرب پایتخت کرواسی آغاز میشود.
مراسم قرعهکشی این دوره از رقابتها بعد از ظهر امروز برگزار و ۱۰ آزادکار ایران در این رقابتها حریفان خود را شناختند.
در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مومنی در دور نخست به مصاف نماینده سوییس میرود و در صورت برتری با برنده مبارزه کشتیگیران آلمان و مکزیک مبارزه خواهد کرد.
در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با کشتیگیر اکوادور مبارزه میکند و در صورت برتری با نوروزاف از جمهوری آذربایجان مصاف خواهد کرد. آباکاروف در سمت جدول جوان قرار دارد.
در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی در دور نخست به مصاف حریف خود از قرقیزستان میرود و در صورت برتری با برنده مبارزه وود از آمریکا و کشتیگیر مولداوی مصاف خواهد کرد.
در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در دور نخست با کشتیگیر جمهوری آذربایجان مبازره میکند و در صورت برتری به مصاف برنده کشتیگیران باهاما و آفریقای جنوبی مصاف خواهد کرد.
در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی در دور نخست به مصاف کشتیگیر ارمنستان میرود و در صورت برتری با برنده نمایندگان برزیل و ترکیه مبارزه خواهد کرد.
در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی در دور نخست استراحت دارد سپس به مصاف برنده مبارزه پورتوریکو و هند میرود.
در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسمپور در دور نخست با کشتیگیر قرقیزستان مبارزه میکند و سپس با برنده چین و مغولستان مصاف خواهد کرد. زاهد والنسیا از آمریکا و ابراهیم کادیف از روسیه در سمت جدول قاسمپور قرار دارند.
در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در دور نخست استراحت دارد سپس به مصاف برنده مبارزه بلغارستان و روسیه میرود.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با حریف خود از مغولستان مبارزه میکند و در صورت برتری در دور بعد به مصاف برنده بلغارستان و مولداوی میرود. آذرپیرا در صورت شکست رقیبان خود در نیمه نهایی به مصاف احمد تاجالدیناف قهرمان جهان و المپیک از بحرین میرود.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در دور نخست استراحت دارد سپس به مصاف برنده مبارزه پورتوریکو و مولداوی میرود. کشتیگیران روسیه و آمریکا در سمت جدول زارع قرار دارند.