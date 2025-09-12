نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در میعادگاه نماز جمعه گفت: اتحاد منطقه‌ای تنها راه پیروزی است؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند، محور مقاومت باید یکصدا و یکدست باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در میعادگاه نماز جمعه این هفته با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر، گفت: درس بزرگ این حادثه بی‌اعتمادی به قدرت‌های استکباری و ضرورت خودکفایی دفاعی و اقتصادی در جهان اسلام است.

امام جمعه زنجان با اشاره به ضرورت کنار گذاشتن اختلافات عربی و اسلامی، گفت: اتحاد منطقه‌ای تنها راه پیروزی است؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند، محور مقاومت باید یکصدا و یکدست باشد، ماهیت رژیم صهیونیستی بر تفرقه‌افکنی است و جهان اسلام باید با وحدت در برابر آن بایستد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به حرکت کاروان صلح به سوی غزه که با بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور و با حضور فعالان اجتماعی و چهره‌های شناخته‌شده دنیا شکل گرفته است، گفت: این اقدام بی‌سابقه پیام محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را به گوش جهانیان رسانده است

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه ضمن تبریک روز شعر و ادب فارسی، بزرگداشت استاد شهریار و روز سینما، گفت:امام خمینی (ره) فرمودند سینما یک مرکز آموزشی برای همه ملت است و باید در خدمت رشد و پرورش نیروی انسانی قرار گیرد.

امام جمعه زنجان ادامه داد : پس از انقلاب اسلامی، سینمای ما در معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و دستاورد‌های دفاع مقدس نقش مؤثری ایفا کرده است،امروز نیز سینما و رسانه می‌توانند در تبیین فرهنگ ایرانی اسلامی و معرفی مفاخر و بزرگان ما نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان، گفت: گنبد سلطانیه که بزرگترین بنای آجری بزرگ جهان محسوب می‌شود، می‌تواند هویت ملی و دینی ما را به جهان معرفی کند، اما هنوز آنطور که باید مورد توجه هنرمندان و متولیان فرهنگی قرار نگرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با هیأت دولت اشاره کرد و گفت: یکی از کلیدواژه‌های مهم بیانات رهبر انقلاب، ضرورت شکستن معادله تحریمی دشمن و عبور از برزخ نه جنگ و نه صلح بود.