با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی عرضهکننده لوازمالتحریر را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون بازرسی سازمان صمت استان یزد گفت: «در این طرح مشترک، قیمت انواع کالاها بهطور مستمر رصد میشود تا از هرگونه گرانفروشی جلوگیری شود.»
وی افزود: «مشاهدات میدانی نشان میدهد در برخی فروشگاهها تخلفاتی از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی کالا و خودداری از ارائه فاکتور خرید به مشتری صورت گرفته است.»
دهقانپور تأکید کرد: «بازرسان سازمان صمت با جدیت این تخلفات را پیگیری کرده و در صورت لزوم پروندهها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.»
همچنین رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: «تمامی واحدهای صنفی موظفاند قیمت کالا را روی اجناس درج کرده و در صورت درخواست مشتری، فاکتور خرید تحویل دهند.»
مهدیزاده نیز با بیان اینکه «اصناف باید درصد سود قانونی مشخصشده را رعایت کنند» خاطرنشان کرد: «در صورت عدم رعایت، تخلفات مکتوب و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.»