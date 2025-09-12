رضایی، سرمربی شمس آذر قزوین گفت: بازیکنان با انگیزه و هم‌قسم برای کسب اولین سه امتیاز در خانه آماده هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رضایی، سرمربی شمس آذر قزوین در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پیکان، گفت: بازیکنان با انگیزه و هم‌قسم برای کسب اولین سه امتیاز در خانه آماده هستند.

او گفت: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارم با حمایت هواداران، اولین برد خانگی را جشن بگیریم. فردا جای اشتباه نیست و فقط باید سه امتیاز را بگیریم.

رضایی با اشاره به اختلاف سطح مالی میان شمس آذر و برخی تیم‌های لیگ افزود: بودجه ما قابل مقایسه با برخی تیم ها نیست اما تلاش می‌کنیم با کیفیت بازی کنیم.

سرمربی شمس آذر همچنین از تلاش مدیران باشگاه برای بازگرداندن سه امتیاز کسرشده خبر داد و تأکید کرد: ما نباید برابر تیم‌هایی که مهره‌های زیادی در اختیار دارند، مرتکب اشتباه شویم.

برای کسب سه امتیاز مقابل شمس‌آذر به میدان می‌رویم

مهرداد کریمیان، مربی تیم فوتبال پیکان در این نشست گفت: فردا با آمادگی کامل به مصاف حریف خواهیم رفت.

کریمیان افزود: بازی بسیار سختی پیش رو داریم، اما در این مدت تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. چند بازی دوستانه انجام دادیم که کمک زیادی به هماهنگی تیم کرد.

او همچنین از بررسی نقاط ضعف و قوت تیم حریف سخن گفت و تاکید کرد: با برنامه‌ریزی وارد مسابقه می‌شویم. هدف اصلی ما در این دیدار، کسب سه امتیاز است و امیدوارم بتوانیم با دست پر از زمین مسابقه خارج شویم.

سرمربی تیم پیکان با تمجید از حریف قزوینی گفت: شمس‌آذر همواره تیمی جسور و جنگنده بوده و همین موضوع باعث شده است تقابل با این تیم دشوار و در عین حال جذاب باشد.