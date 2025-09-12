پخش زنده
همایش پیادهروی خانوادگی و پاکسازی محیط زیست در میمه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به اهمیت برنامههای جمعی و مذهبی گفت: این همایش نمونهای ارزشمند از پیوند سلامت جسمی با نشاط اجتماعی و معنویت دینی است.
ناصر اسدی ادامه داد: حضور خانوادهها در کنار هم نشان میدهد که چنین برنامههایی میتواند هم به تحکیم بنیان خانواده کمک کند و هم فضایی شاد و امیدبخش در جامعه فراهم کند.
احمدرضا پری تبار، شهردار میمه گفت:توجه به محیط زیست در کنار برنامههای فرهنگی و مذهبی، از اولویتهای مدیریت شهری است.