به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جشنواره دوومیدانی ساحلی ویژه کودکان و نوجوانان از سراسر کشور در ساحل کلارآباد شهرستان عباس‌آباد برگزار شد.

رئیس هیأت دو و میدانی شهرستان عباس‌آباد گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره، ایجاد شور و نشاط در بین کودکان و نونهالان عزیز در ایام فراغت تابستان است.

قاسمی افزود: این جشنواره هر ساله در کلارآباد برگزار می‌شود و امسال هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند چرا که مسابقات به صورت آزاد دردو گروه سنی (دختران و پسران) متولدین ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ برگزار شد.

وی تصریح کرد: در مجموع حدود ۱۵۰ نفر موفق به ثبت‌نام و شرکت در مسابقات شدند، البته استقبال بیش از این بود، اما به دلیل محدودیت زمانی امکان ثبت‌نام همه علاقه‌مندان وجود نداشت.

رئیس هیات دو ومیدانی شهرستان عباس‌آباد گفت: مسابقات در پنج ماده برگزار شد: پرش طول، پرتاب وزنه، دو‌های سرعت ۶۰ و ۳۰ متر و همچنین دوی ۶۰۰ متر، این رقابت‌ها در دو بخش دختران و پسران انجام شد و فضای بسیار پرشور و نشاطی را به همراه داشت.

قاسمی افزود: از برنامه‌های مهم آینده ما، برگزاری مسابقات ویژه پیشکسوتان است، خوشبختانه چه در بخش بانوان و چه در بخش آقایان، مراجعه‌کنندگان زیادی از پیشکسوتان داشتیم و امیدواریم امسال بتوانیم رقابت‌های شایسته‌ای را برای این عزیزان نیز برگزار کنیم.

وی از همکاری مسئولان شهرستان عباس‌آباد، بخش و شهر کلارآباد، مربیان، کارشناسان، خانواده‌ها و ورزشکاران، مدیریت و پرسنل مجتمع تفریحی البرز کلارآباد قدردانی کرد.

نفرات برتز این مسابقات:

_در ماده پرتاب وزنه دختران و پسران: مازندران شهرستان عباس‌آباد رتبه اول.

_پرش طول دختران: تهران اول و پسران: کرج اول.

_ دو ۳۰ متر دختران: کرج اول و پسران: عباس‌آباد اول.

_ دو ۶۰ متر دختران: مازندران شهرستان بابل اول و پسران: کرج اول

_ دو ۶۰۰ متر دختران: تهران اول و پسران: کرج اول