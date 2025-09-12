چهاردهمین یادواره ۱۲ شهید والامقام روستای کوهستانی نرسو از بخش کمالان، با حضور خانواده‌های شهدا، جانبازان، رزمندگان، مسئولان و مردم قدرشناس در مسجد جامع برگزار شد؛ جایی که دل‌ها دوباره با یاد شهدا عهدی دوباره بستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، روستای نرسو با ۴۷ رزمنده، ۱۸ جانباز و ۱۲ شهید، سندی افتخارآمیز از ایمان و فداکاری را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسانده است.

حجت‌الاسلام رجنی، نماینده ولی فقیه در ناحیه بسیج شهرستان علی‌آباد کتول، در این مراسم گفت: شهدا با اخلاص و برای رضای خدا رفتند، امروز ما وظیفه داریم ادامه‌دهنده راه پاک آنان باشیم و فرهنگ ایثار را زنده نگه داریم.

سردار حمید نظری، از فرماندهان دوران دفاع مقدس نیز با تأکید بر نقش یادواره‌ها در تداوم راه شهدا اظهار داشت: شهدا از ما انتظار دارند راهشان را فراموش نکنیم؛ با برگزاری این یادواره‌ها می‌توانیم بر استمرار مسیر نورانی آنان پافشاری کنیم.