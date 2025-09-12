به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در ادامه سفر نظارتی خود به آذربایجان غربی از شهرک لجستیکی در حال احداث منطقه آزاد ماکو بازدید کردند و در جریان پیشرفت آن قرار گرفتند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به بازدید نظارتی اعضای این کمیسیون از شهرک لجستیکی در حال احداث منطقه آزاد ماکو، بر اهمیت این طرح در تسهیل واردات و صادرات و نقش آن در توسعه اقتصادی آذربایجان غربی تأکید کرد.

سلمان اسحاقی گفت: اعضای کمیسیون به دلیل نقش مهم مدیرعامل منطقه آزاد ماکو در حوزه سلامت و تعهدات اجتماعی ایشان، از این طرح مهم این منطقه بازدید کردند.

وی با بیان اینکه این طرحها می‌توانند در آینده کمک شایانی به اقتصاد و معیشت کشور، به‌ویژه استان آذربایجان غربی کنند، افزود: یکی از این طرحها، پایانه گمرکی یا مرزی منطقه آزاد ماکو است که در دستور کار این منطقه قرار دارد و این مجموعه می‌تواند روند واردات و صادرات را تسهیل کرده و با استفاده از ظرفیت‌های دوگانه واردات و صادرات، به نفع اقتصاد کشور و استان عمل کند.

اسحاقی یادآور شد: مساحت این پایانه بیش از چند هکتار است و در منطقه آزاد ماکو، حدود ۲۸۰ هکتار فضا شامل سوله‌ها، انبار‌ها و مراکز مرتبط وجود دارد که می‌تواند به کاهش معطلی تجار و صادرکنندگان در فرآیند واردات و صادرات کمک کند و یکی از اهداف دولت، تسهیل در روند توسعه‌ها و تسهیل ترابری است که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، علاوه بر نقش خود در حوزه سلامت، به عنوان نمایندگان ملت از این پروژه بازدید کردند و معتقدیم این پروژه می‌تواند به توسعه اقتصاد و معیشت کشور، ارتقاء تبادلات مرزی و بهره‌مندی از ظرفیت کشور‌های همسایه کمک شایانی کند .