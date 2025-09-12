پخش زنده
امروز: -
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در مساجد و مصلاهای مناطق کردستان اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، خطیبان جمعه استان با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به کشور قطر این اقدام را ناشی از خوی وحشی گری این رژیم جنایتکار دانستند.
آنان از انفعال جامعه جهانی در برابر جنایات اسرائیل غاصب نیز انتقاد کرده و خواستار اتحاد همه کشورهای اسلامی برای محو این غده سرطانی شدند.
امامان جمعه استان با اشاره به برگزاری پرشور آیینهای هفته وحدت در استان، حضور گسترده مردم در این مراسم را ناشی از عشق و ارادت کردستانیها به پیامبر اکرم (ص) برشمردند.
خطیبان جمعه همچنین با اشاره در پیش بودن آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس از توانمندان و خیرین خواستند به یاری دانش آموزان کم بضاعت بشتابند.
ضرورت عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، مهار تورم و مقابله با هر گونه کم فروشی و احتکار کالاهای اساسی از دیگر فرازهای خطبههای امامان جمعه استان بود.