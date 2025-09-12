پخش زنده
پناهگاه حیات وحش میانکاله در مازندران، همزمان با ثبت ورود نخستین گروه پرندگان مهاجر، اجرای طرح پایش مهاجرت پرندگان شکاری را برای اولین بار آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این طرح با هدف بررسی وضعیت جمعیت و مسیرهای مهاجرت پرندگان شکاری و حفاظت بهتر از زیستگاههای طبیعی اجرا میشود.
پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان مازندران، به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر شمال کشور، شاهد آغاز اجرای برنامه پایش مهاجرت پرندگان شکاری برای نخستین بار شد. همزمان با ثبت ورود نخستین گروه پرندگان مهاجر شامل گونههایی همچون اردک، فلامینگو و چنگر به این تالاب، پروژه پایش پرندگان شکاری با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست در میانکاله و جزیره آشوراده آغاز شد.
روحالله اسماعیلی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، ضمن اعلام این خبر گفت: اجرای پایش مهاجرت پرندگان شکاری در منطقه جنوبشرق دریای خزر گامی مهم برای جمعآوری دادههای اکولوژیک و بررسی مسیرهای مهاجرت و وضعیت جمعیت این گونهها است.
وی افزود:این ظرح که پیشتر به صورت داوطلبانه در گلوگاه مازندران انجام میشد، اکنون با مشارکت کارشناسان و داوطلبان محیط زیست در میانکاله و آشوراده نیز اجرا میشود و نقش مهمی در حفاظت و مدیریت هوشمندانه زیستگاههای طبیعی پرندگان شکاری ایفا میکند
همچنین، ورود نخستین پرندگان مهاجر به تالاب میانکاله آغاز فصل مهاجرت را نوید میدهد و پیشبینی میشود اوج حضور پرندگان مهاجر در اواخر آذرماه رخ دهد. میانکاله علاوه بر اهمیت زیستمحیطی، مقصدی محبوب برای پرندهنگری و طبیعتگردی به شمار میرود و به همین دلیل، فعالیتهای حفاظتی و نظارتی در این منطقه افزایش یافته تا محیطی امن برای پرندگان فراهم گردد.