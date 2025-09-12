پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر به شدت محکوم است و این اقدام، اعلان جنگ علیه تمامی کشورهای مستقل جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا مامد کلشینژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهلسنت ارومیه، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و اظهار داشت: امروز، امت اسلامی در یکی از حساسترین و دردناکترین دورههای تاریخ خود به سر میبرد چرا که در نوار غزه، جنایتی بیسابقه و نسل کشی آشکار در برابر چشمان جهان در جریان است.
وی تصریح کرد: هم اکنون کودکان، زنان و مردان بی پناه، شبانه روز زیر باران بمبهای صهیونیستهای غاصب و حامیان بین المللی آنها قرار دارند.
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: هر روز این حلقهٔ جنایت تنگتر شده و دشمن غدار، با گستاخی هرچه تمامتر، با حمله به خاک کشور قطر، جمعی از مجاهدان و شهروندان را به شهادت رسانده است.
وی ادامه داد: این اقدام جنایتکارانه، اعلان جنگ به تمامی امت اسلام و نقض فاحش تمامی موازین بینالمللی است و اینجا دیگر بحث بر سر یک درگیری منطقهای نیست و این یک آزمایشگاه برای سنجش ارادهٔ ما مسلمانان در دفاع از شرافت و کیان خود است.
ماموستا کلشینژاد خاطرنشان کرد: امروز متجاوز اصلی، رژیم صهیونیستی و حامیانش هستند و وظیفهٔ مسلمانان، هویدا کردن این تجاوز و مقابله با آن است.
وی با تاکید بر اینکه سکوت در این برهه، خیانت به دین و آیین است اظهار داشت: دشمن با فهمیدن اختلافات داخلی مسلمانان، میخواهد امت اسلامی را تکهتکه کند بنابراین جهان اسلام باید هوشیار باشند و بدانند که دشمن اصلی، همین رژیم صهیونیستی است که با گستاخی تمام به خاک کشورهای اسلامی حمله میکند.
وی افزود: هم اکنون تنها سلاح مسلمانان در برابر این طوفان سهمگین، ایستادگی متحدانه و فراموش کردن اختلافات جزئی است.
ماموستا کلشینژاد با محکومیت قاطع حملهٔ اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر و شهادت شهروندان و مبارزان گفت: این اقدام، اعلان جنگی علیه تمامی کشورهای مستقل اسلامی است.
وی تاکید کرد: ما از مبارزهٔ حق طلبانهٔ مردم غزه در برابر اشغالگر صهیونیستی با تمام قوا پشتیبانی کرده و آن را «دفاع مشروع» میدانیم و جهان نیز باید بداند که مسئلهٔ فلسطین، مسئلهٔ اول همهٔ مسلمانان است.
وی ادامه داد: از تمامی دولتهای اسلامی، گروهها و احزاب میخواهیم که در سایهٔ شعار «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» متحد شده و یک جبههٔ متقاطع در برابر دشمن مشترک تشکیل دهند و اختلافات فرقهای و سیاسی باید کنار گذاشته شود.
امام جمعه اهل سنت ارومیه ادامه داد: علاوه بر آن از سازمانهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل متحد میخواهیم که به جای شعارهای دوگانه، مسئولیت تاریخی خود را در برابر این جنایات انجام داده و عاملان این جنایات را به پای میز عدالت بکشانند.
وی بیان کرد: از تمامی مسلمانان جهان میخواهیم که از هر طریقی اعم از فشار بر دولتها، روشنگری در فضای مجازی، کمکهای مردمی و دعا، از مردم مظلوم غزه و قطر حمایت کنند.