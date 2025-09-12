پخش زنده
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده شهید رضیئی از آغاز تدوین دایرةالمعارف شهدای جنگ ۱۲روزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید اوحدی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز صبح امروز با حضور در منزل شهید والامقام سرهنگ پاسدار «سید مجتبی رضیئی»، از شهدای جنگ تحمیلی دوازدهروزه، با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و از صبر، ایثار و استقامت آنان تجلیل کرد.
اوحدی معاون رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و شهادت مظلومانه شهدای جنگ دوازده روزه، این حادثه را فاجعهای انسانی و جنایتی آشکار خواند و تصریح کرد: این یک مصیبت بزرگ بود؛ اتفاقی که دل هر انسان با وجدان و خداجو را به درد میآورد. ما در دوران دفاع مقدس با آمادگی کامل به جبهه میرفتیم، اما شهدای اخیر بیگناه، بیدفاع و غافلگیرانه، گرفتار جنایت رژیم صهیونیستی شدند. این مظلومیت بسیار سنگین و تأثربرانگیز است.
وی با تأملی بر مفهوم مرگ و شهادت از منظر قرآن، خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم با صراحت میفرماید: «کلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت»؛ همه انسانها طعم مرگ را خواهند چشید، اما کیفیت این عبور است که شأن انسان را رقم میزند. برخی انسانها در اوج معنویت و در مسیر رضای الهی از این دنیا میگذرند؛ کیفیتی که نامش شهادت است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به سیره شهدا، بهویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: شهادت، فقط نصیب کسانی میشود که سالها در مسیر جهاد، بندگی، مجاهدت و تهذیب نفس حرکت کردهاند. همانطور که حاج قاسم میگفت: «باید شهید باشی تا شهید شوی».
معاون رئیس جمهور با بیان نمونههایی از نحوه عبور افراد از دنیا در موقعیتهای مختلف، تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، آمادگی درونی انسان، اخلاص در نیت و تلاش در مسیر خداوند است؛ کیفیتی که عبور را به شهادت متعالی تبدیل میکند.
اوحدی تربیت نسل مؤمن و انقلابی را وظیفهای بزرگ و همسنگ با جهاد در میدان نبرد دانست و گفت: شما با صبر، ایثار و تربیت فرزندانی در تراز شهدا، جهاد بزرگی را رقم خواهید زد که کمتر از شهادت نیست.
آغاز تدوین دایرةالمعارف شهدای جنگ ۱۲روزه
معاون رئیس جمهور در ادامه این دیدار، از آغاز فرآیند تدوین دایرةالمعارف شهدای جنگ دوازدهروزه با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی خبر داد و آن را اقدامی مهم برای ثبت دقیق و ماندگار یاد و نام شهدای مقاومت عنوان کرد.
وی با استناد به آیه شریفه وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ، گفت: شهدا زندهاند و همانگونه که در دنیا دغدغهمند بودند، در عالم معنا نیز دغدغهمند هستند. ارتباط ما با شهدا قطع نمیشود؛ بلکه آنان به ما بشارت میدهند و پشتیبان ما در مسیر حق هستند و راه را به ما نشان خواهند داد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگر با اشاره به محبت ویژه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نسبت به خانوادههای شهدا، اظهار داشت: مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تاکید کردهاند که سلام ایشان را به خانوادههای شهدا و ایثارگران ابلاغ کنیم. ایشان بارها فرمودهاند که دلتنگ دیدار با خانوادههای شهدا هستند و برای آنان دعا میکنند.
خدمت به خانوادههای شهدا، افتخاری بزرگ
اوحدی در خاتمه اظهار داشت: ما با افتخار و با توفیق الهی در کنار شما هستیم. خدمت به خانوادههای شهدا را لطف خداوند و خود را خادم این راه نورانی میدانیم. بنیاد شهید متعلق به شماست و ما برای عرض ادب، تشکر و بهرهمندی معنوی به دیدار خانوادههای شهدا میرویم.
گفتنی است در این دیدار، همسر معزز شهید سرهنگ پاسدار سید مجتبی رضیئی به بیان خاطراتی از همسر شهید خود پرداخت و در خاتمه معاون رئیسجمهور با تجلیل از صبر و شکیبایی این همسر فداکار و خانواده ایشان، از مقام والای ایثار خانواده شهدا قدردانی کرد.
سرهنگ پاسدار شهید سید مجتبی رضیئی، محافظ شهید محمدمهدی طهرانچی، در تاریخ ۲۳ خردادماه سال جاری، هنگام اصابت موشک رژیم صهیونیستی به منزل شهید طهرانچی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.