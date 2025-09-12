پخش زنده
حادثه سقوط گردشگر ۵۵ ساله از ارتفاع بند نادری کلات باعث جان باختن او شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان کلات گفت: ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر سقوط یک مرد میانسال از ارتفاع حدود ۳۰ متری بند نادری به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان اعلام شد.
رضا کاظمیان افزود: به دنبال اعلام این حادثه، تیم امدادی پایگاه شهدای کلات بلافاصله به محل اعزام و پس از پیمایش مسیر صعبالعبور آبشار به فرد حادثهدیده دسترسی پیدا کرد.
وی ادامه داد: عملیات انتقال پیکر متوفی در مدت حدود یک ساعت انجام و جهت سیر مراحل قانونی به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کلات تحویل داده شد.