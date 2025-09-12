نمایشگاه پاییزه نوشت‌افزار بوکان با حضور ۱۲۰ غرفه از انواع نوشت‌افزار و محصولات فرهنگی داخلی، تا ۲۵ شهریور شهریور در پارک محمدیه برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نمایشگاه پاییزه و نوشت‌افزار بوکان با هدف تامین وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان و حمایت از مصرف‌کنندگان تا ۲۵ شهریور در پارک محمدیه این شهر میزبان شهروندان است.

این نمایشگاه که شامل ۱۲۰ غرفه فعال است، با عرضه مستقیم کالا‌ها فرصت مناسبی را برای خانواده‌ها فراهم کرده تا بتوانند اقلام مورد نیاز تحصیلی را با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب تهیه کنند.

انواع محصولات فرهنگی و نوشت‌افزار تولید داخل در غرفه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده است. ارائه تخفیف ۱۵ درصدی روی کالا‌ها از دیگر مزایای این نمایشگاه است که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته و موجبات رضایت مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است.

ساعات بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ هر روز است و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در پارک محمدیه بوکان، ضمن بهره‌مندی از تخفیفات ویژه، خریدی آسان و مقرون به صرفه برای آغاز سال تحصیلی داشته باشند.