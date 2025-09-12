پخش زنده
تیم والیبال شهداب یزد برای اردوی تدارکاتی راهی عراق میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با اعلام باشگاه شهداب یزد، تیم والیبال بزرگسالان باشگاه که تمرینات پیش از فصل خود را از ۱۸ مرداد ماه برای حضوری هرچه قدرتمندتر در رقابتهای لیگ برتر آغاز کرده است، به دعوت فدراسیون و تیم ملی کشور عراق، از دوشنبه ۲۴ تا جمعه ۲۸ شهریور ماه به کشور عراق و شهر سلیمانیه سفر خواهد کرد.
این تیم در دو دیدار دوستانه که برای خداحافظی علی طاها پاسور مطرح تیم ملی کشور عراق برگزار میشود، روزهای چهارشنبه ۲۶ و پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه به مصاف این تیم در سالن باشگاه پیشمرگه در شهر سلیمانیه کشور عراق خواهد رفت.
همچنین بلندقامتان شهدابی پیش از سفر خود به این کشور، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه و در سالن خانه والیبال دیدار دوستانهای را مقابل تیم والیبال رازین پلیمر، تیم تازه صعود کرده به رقابتهای لیگ برتر انجام خواهند داد تا با آمادگی بهتری در دیدارهای دوستانه مقابل تیم ملی عراق شرکت کنند.
بلندقامتان شهدابی دوشنبه ظهر و با پرواز ساعت ۱۴:۳۰ تهران را به مقصد سلیمانیه ترک خواهند کرد.