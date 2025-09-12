پخش زنده
با تلاش امدادگران اورژانس هوایی اهواز جان یک نوجوان ۱۳ ساله در مناطق سخت گذر ایذه نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شبکه بهداشت و درمان ایذه گفت: یک نوجوان ۱۳ سالهای که بر اثر مارگزیدگی دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود، توسط اورژانس هوایی به سلامت به اهواز اعزام شد.
میثم چهارتنگی افزود: بالگرد اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بهمنظور انتقال سریع این بیمار اهل روستای ناشلیل، از بیمارستان شهدای ایذه به سوی بیمارستان تخصصی ابوذر اهواز به پرواز درآمد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اورژانسی بیمار و سطح هوشیاری پایین، پس از انجام اقدامات حمایتی اولیه و همچنین پایدارسازی وضعیت، بیمار با مراقبتهای پیشرفته پزشکی بهطور ایمن به مرکز استان منتقل شد.