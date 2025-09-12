به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ۳۰ سال بود که اختلاف ایجاد شده بین اهالی این روستا باعث ناراحتی مردم و خانواده‌ها و بروز مشکلاتی برای ادارات و نظام قضایی شهرستان شده بود.

نجفی رئیس اداره منابع طبیعی چایپاره در این خصوص گفت: روستای آجای یکی از روستا‌های شهرستان چایپاره است که دارای ۲ هزار هکتار مرتع و دارای ۴ سامانه عرفی ممیزی شده است که در یکی از آنها اهالی دچار اختلاف بودند.

رضا اقلیمیان فرماندار چایپاره نیز گفت: این اختلافات باعث شده بود که مدام این مسئله به حوزه قضایی – حوزه انتظامی – فرمانداری و منابع طبیعی کشیده و این موجب اتلاف وقت منابع این ادارات می‌شد.

مرتضی بدرخانی یکی از مرتعداران در این خصوص گفت: این اختلاف از سال ۱۳۷۵ به دلایلی شروع شده بود و سال به سال هم بدتر می شد.

ولی صفری مرتعدار دیگری که درگیر این معضل بود گفت:این مساله باعث شده بود که همه باهم درگیری داشتیم ناراحتی داشتیم همه با هم فامیلیم غریبه هم نیستیم با هم در این روستا زندگی کرده‌ایم.

اما با وساطت مسئولان این اختلاف ۳۰ ساله پایان یافت و مرتعداران و اهالی روستا راضی از این صلح و آشتی هستند.

مرتعداران می‌گویند: با این سازش تعهد دادیم که از این به بعد هیچ مشکلی و درگیری نداشته باشیم و به همان روش اجدادیمان در ۵۰ یا ۶۰ سال قبل بازگشتیم که دام‌های هر کدام از طرفین در مرتع خودش تعلیف کند و به همدیگر آزار نرسانیم.

اداره کل منابع طبیعی استان هم به میمنت این سازش خدمات ویژه‌ای را به مرتعداران این روستا ارائه خواهد کرد.

شفیعی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اعلام کرد: در اداره کل منابع طبیعی استان کمک می‌کنیم هم ازمحل منابع اعتباری استان برای بهبود و اصلاح و احیای مراتع استفاده شود و هم مشکلات قانونی که بهره برداران در خصوص پروانه چرا داشتند را بر طرف کنیم.

پس از این آشتی کنان همه مرتعداران دور یک سفره جمع شدند و ناهار آشتی کنان را با صمیمیت روستائی خوردند.