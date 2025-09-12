رقابت مقصودلو با حریف هلندی در دور هشتم شطرنج گرند سوئیس
پرهام مقصودلو نماینده شطرنج کشورمان در دور هشتم مسابقات معتبر گرند سوئیس با سوپر استاد بزرگ هلندی به رقابت میپردازد.
، رقابتهای معتبر شطرنج گرند سوئیس با حضور ۱۰۰ شطرنج باز برتر جهان (به همراه چند سهمیه و شطرنج باز منتخب) ۱۳ تا ۲۴ شهریور در سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است.
سوپر استاد بزرگ شطرنج کشورمان، پرهام مقصودلو که عملکرد بسیار درخشانی در این مسابقات دارد پس از ۴ برد مقابل نمایندگان هند، اسپانیا، فرانسه و مجارستان و دو تساوی مقابل سوپر استاد بزرگ ازبکستانی و نماینده هند، در دور هفتم مقابل سارین نیهال هندی شکست خورد تا صدرنشینی مطلق چند روزه خود را از دست بدهد.
سید محمد امین طباطبایی دیگر نماینده کشورمان نیز مقابل نودیربک عبدوستاروف سوپر استاد بزرگ ازبکستانی شکست خورد. بردیا دانشور، اما مقابل محمد مورادلی از آذربایجان به برتری رسید.
امروز و در دور هشتم این مسابقات، مقصودلو به مصاف آنیش گیری از هلند میرود و سید محمد امین طباطبایی با الکسی شیروف اسپانیایی مسابقه میدهد. بردیا دانشور نیز با ویتاشک لهستانی رقابت خواهد کرد.
رقابتهای گرند سوئیس در ۱۱ دور و در دو جدول آزاد و بانوان برگزار میشود و قهرمان و نایب قهرمان آن، سهمیه حضور در رقابتهای کاندیداهای شطرنج را کسب میکنند. مجموع جوایز این رقابتها ۶۵۰ هزار دلار است.