دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو روز پس از ترور چارلی کرک چهره سیاسی سرشناس محافظه کار و متحدش در مصاحبه با شبکه خبری فاکس اعلام کرد مظنون به قتل او در بازداشت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که فکر می‌کند "با اطمینان بالایی" مظنون تیراندازی به قتل چارلی کرک در بازداشت است.

رئیس جمهوری آمریکا دو روز پس از ترور چارلی کرک چهره سیاسی سرشناس محافظه کار این کشور افزود: "فکر می‌کنم او را دستگیر کرده‌ایم. "

به گفته ترامپ، مظنون «۲۸ یا ۲۹» سال دارد. رئیس جمهوری آمریکا اظهار امیدواری کرد که فرد مظنون در دادگاه «حکم اعدام» بگیرد.

ترامپ در عین حال اضافه کرد: «ممکن است این موضوع تغییر کند، اما بر اساس اطلاعات موجود، فردی که در بازداشت داریم همان کسی است که دنبالش بودیم.»

اداره امنیت عمومی ایالت یوتا نیز تصاویر جدیدی از مظنون اصلی در تیراندازی مرگبار به چارلی کرک منتشر کرده است. ترامپ همچنین گفت که تنها پنج دقیقه پیش از آغاز این مصاحبه از بازداشت این فرد مطلع شده است.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: «در واقع، یکی از نزدیکانش او را لو داده است.»

«چارلی کرک» فعال سیاسی محافظه کار ۳۱ ساله و بنیانگذار گروه «ترنینگ پوینت یواس‌ای» (نقطه عطف آمریکا) و از حامیان اسرائیل، عصر چهارشنبه به وقت محلی ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ و در آستانه بیست و چهارمین سالگرد ۱۱ سپتامبر، هنگام سخنرانی برای دانشجویان در دانشگاه «یوتا ولی» در ایالت یوتا هدف گلوله قرار گرفت و برغم انتقال به بیمارستان جان باخت.

کرک که موسس سازمان محافظه‌کار جوانان به شمار می‌آید، نقشی اساسی در جلب حمایت رای‌دهندگان جوان به دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ داشت. در حالی که ترامپ حزب جمهوری‌خواه را بازسازی می‌کرد، کرک مظهر محافظه‌کاری پوپولیستی نوظهور این حزب در عصر رسانه‌های اجتماعی بود. ترامپ کرک را به خاطر بسیج رای جوانان به نفع خود ستوده است.

او در جریان کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران در سال ۲۰۲۰، از ترامپ به دلیل درک مفهوم موسوم به «هفت حوزه نفوذ فرهنگی» تمجید کرد؛ مفهومی برگرفته از یک جنبش مسیحی ملی‌گرا که پیروان خود را به نفوذ و تاثیرگذاری در عرصه‌های حکومت، رسانه، آموزش، تجارت، هنر و سرگرمی، خانواده و دین فرامی‌خواند.