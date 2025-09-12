پخش زنده
امروز: -
تیم ملوان انزلی در قالب رقابتهای لیگ برتر جام خلیج فارس، ساعت ۱۷:۳۰ فردا در ورزشگاه تختی تهران به مصاف تیم چادر ملو اردکان خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم چادرملو اردکان یزد و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷:۳۰ فردا در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم خواهند رفت.
وحید زمانی با کمک علی رعیت، محمدصالح عرب آبادیو رسول اولیایی این دیدار را قضاوت میکند.
وحید کاظمی و سیدرضا مهدوی نیز داوران اتاق VAR خواهند بود.
ملوانیها تا پایان هفته دوم رقابتهای لیگ برتر با یک تساوی و یک برد با چهار امتیاز در رده ششم جدول قراردارند.