تیم ملوان انزلی در قالب رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس، ساعت ۱۷:۳۰ فردا در ورزشگاه تختی تهران به مصاف تیم چادر ملو اردکان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم چادرملو اردکان یزد و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷:۳۰ فردا در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم خواهند رفت.

وحید زمانی با کمک علی رعیت، محمدصالح عرب آبادیو رسول اولیایی این دیدار را قضاوت می‌کند.

وحید کاظمی و سیدرضا مهدوی نیز داوران اتاق VAR خواهند بود.

ملوانی‌ها تا پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر با یک تساوی و یک برد با چهار امتیاز در رده ششم جدول قراردارند.