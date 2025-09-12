به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال دختران زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور که با حضور ۲۶ تیم از ۱۴ شهریور به میزبانی اردبیل آغاز شده بود، با قهرمانی اصفهان به پایان رسید.

در آخرین روز این رقابت‌ها دو مسابقه برگزار شد و تیم‌های فارس و گلستان در دیدار رده‌بندی به مصاف یکدیگر رفتند که فارس دو بر یک حریف خود را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.

همچنین در آخرین مسابقه این رقابت ها، تیم‌های اصفهان و خراسان رضوی مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که اصفهان دو بر صفر به پیروزی رسید و به مقام قهرمانی دست یافت.

رتبه‌بندی چهار تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال دختر کشور که با ۶۰ دیدار در اردبیل پیگیری شد، به قرار زیر است:

۱. اصفهان

۲. خراسان رضوی

۳. فارس

۴. گلستان