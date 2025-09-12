به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم ضمن قرائت دعای کمیل برای سلامتی مجاهدان مظلوم فلسطینی، خاطرات آن مرحوم مرور شد.

حاج «حیدر رحیم‌پور ازغدی» از یاران دیرین انقلاب و پدر بسیجی شهید «حمید رحیم‌پور ازغدی» در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع کرد.

حاج «حیدر رحیم پور ازغدی» از مبارزان سیاسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و از فعالان نام‌آشنای انقلاب اسلامی و از یاران دیرین رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۱۱ در مشهد متولد شد و سرانجام ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ در سن ۸۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

بسیجی غواص «حمید رحیم‌پور ازغدی» فرزند «حیدر رحیم‌پور ازغدی» در سن ۱۸ سالگی در عملیات کربلای چهار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.