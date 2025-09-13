به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مختار خانی افزود: در این بازدید شرکت‌کنندگان با گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری به‌ویژه گونه‌های بومی استان آشنا شدند و کارشناسان محیط زیست نیز توضیحات لازم را ارائه کردند.

وی ادامه داد: موزه تاریخ طبیعی ارومیه بزرگ‌ترین موزه شمال‌غرب کشور است که مجموعه‌ای ارزشمند از نمونه‌های تاکسیدرمی و آثار طبیعی در آن نگهداری می‌شود.

این موزه همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ پذیرای گردشگران، دانش‌آموزان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به دنیای طبیعت است.