سلیم المنتصر دفاع غزه را مبنای حقانیت و پیروی از اسلام برشمرد و گفت: اهمیت پیروی از قرآن و وحدت مسلمان کلید پیروزی بر دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سلیم المنتصر معاون دفتر انصار الله با حضور در جشن وحدت مسلمین در گرمسار با تاکید بر مقاومت خستگی ناپذیر مردم یمن در برابر رژیم ظالم و سفاک صهیونیستی گفت:تا اخرین لحظه جان و با تمام توان برای پاک کردن این رژیم کودک کش و غده سرطانی در دنیا مقاومت خواهیم کرد.

