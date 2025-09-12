نماینده استان در لیگ برتر فوتبال، با تحمل سومین شکست فصل، این هفته هم دست خالی ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته سوم این رقابت‌ها تیم فوتبال آلومینیوم سازی از ساعت ۱۸ روز جمعه در تبریز به مصاف تراکتورسازی تبریز رفت و در پایان با نتیجه چهار بر یک از میزبان شکست خورد.

آلومینیوم سازان که در هفته‌های اول و دوم مقابل گل گهر سیرجان و خیبر خرم آباد شکست خورده بودند، با این نتیجه، موقتا تا زمان مشخص شدن نتیجه سایر دیدار‌ها در رده چهاردهم جدول قرار گرفتند.

آلومینیوم سازی اراک در هفته چهارم لیگ برتر جمعه ۲۸ شهریور در ورزشگاه امام خمینی اراک میزبان استقلال خوزستان خواهد بود