به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مردم ولایت مدار آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌های استان برگزار شد

نماز جمعه دهدشت؛

امام جمعه دهدشت در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به قدردانی رهبر معظم انقلاب از رئیس جمهور و مجموعه دولت، گفت: مسئولان کشور راوی قدرت و امکانات کشور باشند و نقاط ضعف را برجسته نکنند.

حجت‌الاسلام علی وحدانی فر به اعتراف دشمنان به قدرت ایران اشاره کرد و گفت: همین مولفه قدرت ما را برخی غرب‌زده‌ها به نقطه ضعف تبدیل می‌کنند.

حجت‌الاسلام وحدانی فر وظیفه مسئولان را بیان درست توانایی‌ها، کار‌ها و تلاش‌های دولت دانست و افزود: متاسفانه برخی افراد در استان و شهرستان زبان دفاع از خدمات نظام و دولت را ندارند.

وحدانی فر با اشاره به توانمندی‌های علمی و صنعتی کشور، به ویژه در صنعت هسته‌ای، اضافه کرد: استکبار جهانی در برابر صنعت هسته‌ای ما جنگید، و نتوانست تا اینکه خود آمریکا وارد شد، ما توانایی داریم، ما دارایی داریم اینها باید بیان شود.

وی همچنین به قدرت نظامی، دفاعی، اقتصادی، پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی کشوری است که کمتر از نیم قرن از بندگی و استقلال رسید، ۴۸ سال تحریم مطلق را پشت سر گذاشته است.

امام جمعه دهدشت با رد ادعای برخی مبنی بر تلاش ایران برای ساخت بمب اتم افزود: دیپلماسی کار رسانه‌ای است که بیان می‌کند ما نیازی به ساخت بمب اتم نداریم.

وحدانی فر بابیان اینکه مسائل سیاست خارجی زیر نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی است، خواستار حفظ وحدت شد، اضافه کرد:

دشمن تلاش می‌کند که ایران را به انزوا ببرد، اما جمهوری اسلامی ایران، به تبعیت از مقام معظم رهبری، هم در میدان مبارزه و هم در میدان دیپلماسی ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر و ترور سران حماس، این وقایع را عبرت‌آموز دانست و گفت: عبرت‌ها این است که عدم امنیت مبتنی بر قدرت‌های خارجی است.

امام جمعه دهدشت با مقایسه وضعیت کشور‌های حوزه خلیج فارس با ایران، گفت: برخی از همین کشور‌های حوزه خلیج فارس جرات ندارند حتی یک کلمه در مقابل آمریکا حرف بزنند این در حالی است که ایران اسلامی سالهاست در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا کوتاه نیامده است.

وی بر ضرورت اتحاد و همبستگی کشور‌های اسلامی تاکید کرد و گفت: اگر مسلمانان کنار هم بودند، یک اتفاقات علیه مواضع آنان نمی‌افتاد.

نماز جمعه چرام؛

امام جمعه شهر چرام با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری گفت: اتحاد مقدسی که در سایه جنگ اخیر شکل گرفته باید حفظ شود و همه قلم‌بدستان، تحلیلگران و کنشگران اجتماعی باید از هر سخن و تحلیلی که این اتحاد را مخدوش می‌کند پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام داوود عمرانی‌نیک افزود: دشمنان همواره در پی ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند و نباید خوراک دشمنان را با سخنان و رفتار‌های نسنجیده تأمین کرد.

عمرانی‌نیک با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همچنین تأکید کردند که راوی ضعف‌ها نباشیم، اضافه کرد: هیچ کشوری بی‌عیب نیست، اما ملت‌ها ضعف‌هایشان را در مجامع عمومی فریاد نمی‌زنند، پس چرا ما پیشرفت‌های خود را نمی‌بینیم؟ اگر ما ضعیف بودیم دشمنان این‌همه هزینه و برنامه‌ریزی علیه ایران اسلامی نمی‌کردند.

وی با بیان اینکه ما مقتدر هستیم ادامه داد: دشمنان به‌خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران چه رقیب سرسختی است، آنها می‌دانند ملت ایران رقیبی مهم در برابر مستکبران عالم است، و همان‌طور که در دوران دفاع مقدس با دست خالی مقاومت کردیم، امروز نیز با اتکا به وعده الهی ان تنصروا الله ینصرکم مقتدرانه ایستاده‌ایم.

امام جمعه موقت چرام با اشاره به عهدشکنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: اینها مذاکره را به بازی گرفته‌اند و در عمل نشان داده‌اند به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند و نمونه آن ، آغاز جنگ ۱۲ روزه و حمله اخیر به دوحه در حین مذاکره بود.

عمرانی‌نژاد با بیان خاطره‌ای از دفاع مقدس افزود: در جبهه‌ها نوجوانان برای حضور در جنگ شناسنامه‌هایشان را تغییر می‌دادند و رزمندگان برای شهادت مسابقه می‌گذاشتند این روحیه ایثار و مردمی‌بودن رمز پیروزی ملت ایران بوده و امروز نیز باید در عرصه‌های مختلف استمرار یابد.

وی ادامه داد: از آغاز انقلاب تا پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، این مردم بودند که با ایثار، حضور و مقاومت خود دین و انقلاب را یاری کردند.

نماز جمعه پاتاوه؛

امام جمعه پاتاوه با گرامیداشت بازگشایی مدارس دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در مهر ماه به هفته پیونداولیاء و مربیان اشاره وگفت: پیوند و همکاری اولیا و مربیان بسیار ضروری و مفید است .

حجت الاسلام سیادت به عبرت‌های حمله اخیر رژیم صهیونیستی کودک کش، به قطر و شهادت تعدادی از تیم مذاکره کننده حماس، به دستور دولت جنایتکار آمریکا گفت: عدم اتکا به امنیت مبتنی بر قدرت‌های خارجی، شبه جزیره قطر بزرگ‌ترین پایگاه نظامی یعنی العدید بود، اما این حضور نتوانست از حمله رژیم صهیونی جلوگیری کند.

سیادت با بیان اینکه آمریکار و اسرائیل حتی به متحدان خود هم رحم نمی‌کنند افزود: رژیم صهیونی، به کشوری حمله کرد که با آن روابط سیاسی و حتی در مواردی به عنوان میانجی عمل می‌کرد، این حمله تایید کرد که اسرائیل و آمریکا هیچ خط قرمزی در برابر هیچ کشوری نمی‌شناسند.

وی بر ضرورت اتحاد و همبستگی منطقه‌ای و جهانی کشور‌های منطقه علیه رژیک صهیونیستی تاکید کرد و گفت: عادی‌سازی با رژیم صهیونی نه تنها امنیت آنها را تامین نکرد، بلکه موجب گستاخی بیشتر این رژیم شد.

حجت الاسلام سیادت ادامه داد: حمله رژیک صهیونیستی به قطر اعتماد به دیپلماسی بین المللی را تضعیف و میز مذاکره را به محل فریب و خدعه تبدیل کرد.

امام جمعه پاتاوه با اشاره به سخنان رهبری معظم انقلاب در خصوص لزوم وحدت و پرهیز از اختلافات خطاب به مسئولان گفت: اختلافات خانمان سوز را کنار بگذارید و در مقابل رژیم جنایتکار متحد شوید.

وی بر ضرورت تقویت توان دفاعی مستقل کشور تاکید کرد و افزود: دشمنان داخلی و خارجی ایران بدانند، که دولت و ملت ایران زیر بار زیاده خواهی آنان نخواهند رفت و با موشک جواب تجاوز آنها را خواهند داد.

نماز جمعه سرفاریاب؛

امام جمعه شهر سرفاریاب اتحاد مقدس را امری اساسی برای مقابله با نقشه‌های دشمن و زمینه ساز دفاع از مظلوم در برابر اتحاد نامقدس صهیونیستی عنوان کرد و گفت: اتحاد ملت ایران موجب ایجاد اقتدار و سپر پولادین در برابر تفرقه دشمنان و همچنین بهترین راه برای رفع مشکلات داخلی و پیشرفت در همه امور کشور است.

حجت الاسلام زارعی پور وضعیت نه جنگ و نه صلح، همراه با القاء تصور جنگ قریب الوقوع با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای را از برنامه‌های دشمن عنوان کرد و افزود: ایجاد این فضا در سطح جامعه موجب از دست دادن فرصت‌ها و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد و باید دولت و مردم در کنار هم با کار و تلاش نسبت به انجام امور طبق برنامه اقدام و با این روش پاسخ محکم به دشمن و پیام ثبات و آرامش را به جامعه برگردانند.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر با هدف ترور رهبران حماس، این حمله را نقض آشکارحاکمیت قطر و قوانین بین المللی دانست و افزود: این حمله درس‌ها و پیامد‌های مهمی برای کشور‌های منطقه و مسلمان به دنبال دارد.

امام جمعه سرفاریاب ماهیت تهاجمی غیر قابل پیش بینی رژیم صهیونیستی و پایبند نبودن این رژیم به تعهدات خود در مقابل متحدانش اضافه کرد: غیر قابل اعتماد بودن آمریکا در زمینه تعهدات امنیتی و دفاعی نسبت به کشور‌های منطقه از جمله آثار و پیامد‌های مهم این حمله برای حاکمان و دولت‌های غرب آسیا است.

زارعی پور به موضوع توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اشاره کرد و گفت: مسئولان امر باید نسبت به مفاد این قرار داد و اجرای تعهدات طرف مقابل در این برنامه دقت و پیگیری لازم را داشته باشند تا منافع آن برای وحدت جامعه و پیشرفت امور حاصل گردد.

وی با گرامی داشت هفته وقف، و بیان آیات و روایات متعدد در این خصوص، وقف را صدقه جاریه دانست و افزود: وقف از جمله اموری است که حتی پس از مرگ اثرات و برکات زیادی برای واقف به دنبال دارد.

نماز جمعه مارگون؛

امام جمعه موقت شهرستان مارگون هم گفت: متاسفانه در دنیای امروزی انسان‌های بی‌گناه و مظلوم بسیاری توسط ظالمان زمانه به خاک و خون کشیده می‌شوند.

حجت الاسلام کاظم رضایی اصیل با بیان اینکه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی در صدر این کشتار‌ها هستند افزود: متاسفانه کشور‌های عربی و اسلامی فقط با گفتن اظهار تاسف، خود را به خواب غفلت زده‌اند.

وی با بیان اینکه این کشور‌ها نمی‌خواهند حقایق جنگ‌ها، خونریزی‌ها، غصب‌ها و استعمارگری‌ها را ببینند و محکوم کنند، افزود: رژیم صهیونیستی در سایه این غفلت به دنبال نقشه اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات است.

امام جمعه موقت شهرستان مارگون این خواب اسرائیل را یک خیال و اوهام باطل دانست و اضافه کرد: اگر کشور‌های عربی و اسلامی خود را از این خواب غفلت بیدار نکنند، علاوه بر کشتار مردم این کشورها، سرزمین آنها نیز به دست این رژیم غاصب خواهد افتاد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مارگون با بیان اینکه بعد از تصرف این کشور‌ها سرنوشتی بهتر از سوریه نخواهند داشت، ادامه داد: در روز‌های گذشته شاهد حمله رژیم غاصب صهیونیستی به قطر به بهانه ترور سران حماس بودیم.

وی از شجاعت، غیرت و مقاومت ملت یمن در برابر استکبار و استعمار یاد کرد و افزود: این کشور مسلمان در مقابل آمریکا، انگلیس، رژیم غاصب صهیونیستی و همه دشمنان با کمترین سلاح و امکانات ولی بیشترین نیروی انسانی و دینی، با اتکا به خداوند متعال در برابر مستکبران ایستادگی می‌کند.

حجت الاسلام رضایی اصیل با اشاره به اینکه اگر کشور‌های مسلمان اقدامی در برابر رژیم غاصب صهیونیستی انجام ندهند نوبت حمله این رژیم به آنها نیز خواهد رسید، ادامه داد: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه حمله ناجوانمردانه‌ای به ایران اسلامی داشت، همه دنیا پاسخ کوبنده ملت ایران و نیرو‌های نظامی و امنیتی به این رژیم غاصب را شاهد بودند.

امام جمعه موقت شهر مارگون سخنان مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت گفت: با توجه به ضرورت جلوگیری از اسراف، باید دولتمردان از سفر‌های غیر ضروری به دلیل هزینه‌های بالا، پرهیز کنند.

وی خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب شد و افزود: با توجه به بحث خشکسالی و کمبود منابع آبی، می‌طلبد که در مصرف آب صرفه‌جویی لازم را داشته باشیم.

امام جمعه موقت شهرستان مارگون در بخش دیگری از خطبه‌ها با بیان اینکه ۹۰ درصد از ادارات این شهرستان زیرساخت لازم را نداشته و در مکان استیجاری و موقتی فعالیت می‌کنند، گفت: ضروری است زیرساخت‌های لازم برای استقرار ادارات در شهر مارگون پیش بینی شود.