به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در مراسم معرفی امام جمعه جدید شهربابک با حضور ، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، حجت‌الاسلام علی علیدادی سلیمانی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان شهربابک معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام علی اصغر انصاری، امام جمعه سابق، تجلیل شد.

دراین مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی سعدی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان با اشاره به بحران‌های اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروزی، تأکید کرد: اگر انسان‌ها هدف زندگی خود را بشناسند، تصمیماتشان معنادار و مسیرشان روشن خواهد شد. وی بر اهمیت توجه به پیوست‌های فرهنگی در برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

حجت الاسلام علی علیدادی سلیمانی، امام جمعه جدید شهرستان شهربابک هم به لزوم وحدت در امت اسلامی پرداخت و تاکید کرد: امام خمینی (ره) بنیانگذار نماز جمعه در جمهوری اسلامی ایران بودند و نماز جمعه همواره نماد وحدت امت اسلامی و پیوند بین مسلمانان در سراسر جهان بوده است.

وی تاکید کرد: نماز جمعه به عنوان مرکز اصلی وحدت و همدلی امت اسلامی، باید به کانونی برای تحقق این آرمان‌ها تبدیل شود.