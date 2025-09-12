پخش زنده
مدیرکل آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش از اجرای آموزش تکمیلی هوش مصنوعی و کدنویسی برای دو میلیون دانشآموز خبر داد.
حمید یزدانی، مدیرکل آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در مراسم اختتامیه طرح ملی ایران دیجیتال در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسم اختتامیه طرح ملی ایران دیجیتال گفت: در یکهزار و ۱۲۸ مدرسه شبانهروزی دوره متوسطه، همه دانشآموزان تحت پوشش طرح آموزش هوش مصنوعی قرار گرفتهاند و به این ترتیب هیچ دانشآموزی از این فرصت کلیدی محروم نمیماند.
او با اشاره به جمعیت سهمیلیون و ۹۴۰ هزار نفری دانشآموزان متوسطه افزود: «براساس برنامهریزی انجام شده، پرونده رشد تربیتی برای دانشآموزان تشکیل میشود تا استعدادهای آنان هدایت شود و دو میلیون دانشآموز در این طرح آموزش کدنویسی ببینند.»
یزدانی گفت: «در گام نخست، تابستان امسال ۷۴۰ هزار دانشآموز آموزشهای اولیه را دریافت کردند. از مجموع ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دانشآموز، دستکم دو میلیون نفر تحت آموزش تکمیلی هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت.»
وی تأکید کرد: در این طرح، ۴۴۰ هزار دانشآموز تحت پوشش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری قرار گرفتند و بقیه آموزشها توسط وزارت ارتباطات ارائه میشود.