مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان از پیشرفت فصل اول طرح ملی ایران دیجیتال خبر داد؛ این طرح با هدف آموزش هوش مصنوعی رایگان چهار میلیون دانشآموز اجرا میشود.
محمد باقر تبریزی، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، درباره طرح ملی «ایران دیجیتال» گفت: «این طرح از اردیبهشت، امسال آغاز شده و تا انتهای تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت.
وی افزود: دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سایت ایران دیجیتال در آن ثبتنام کنند.
تبریزی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۴۰ هزار دانشآموز ثبتنام کردهاند، اظهارکرد: دانشآموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی میتوانند تا قبل از ۱۸ سالگی ثبتنام کنند.
تبریزی همچنین گفت: در پایان هر فصل از این طرح، مسابقهای برگزار و برندگان معرفی میشوند که اغلب آنها از مناطق محروم هستند.