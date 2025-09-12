محمد باقر تبریزی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، درباره طرح ملی «ایران دیجیتال» گفت: «این طرح از اردیبهشت، امسال آغاز شده و تا انتهای تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند با مراجعه به سایت ایران دیجیتال در آن ثبت‌نام کنند.

تبریزی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۴۰ هزار دانش‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند، اظهارکرد: دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی می‌توانند تا قبل از ۱۸ سالگی ثبت‌نام کنند.

تبریزی همچنین گفت: در پایان هر فصل از این طرح، مسابقه‌ای برگزار و برندگان معرفی می‌شوند که اغلب آنها از مناطق محروم هستند.