به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسم افتتاحیه شهر بازی در باغ جنت شیراز، عده‌ای به هنجارشکنی پرداختند که انتشار فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی منجر به واکنش مسئولان قضایی، امنیتی و مردم ولایتمدار این کلانشهر شد.

️دادستان مرکز فارس با بیان اینکه همواره با مظاهر فساد برخورد شده و خواهد شدگفت: در همین راستا با هنجارشکنی که در باغ جنت شیراز رخ داده نیز برخورد قاطع خواهد شد.

میرحاجی افزود: موضوع در دست پیگیری است و با متولیانی که در این رابطه کوتاهی کرده اند برخورد خواهد شد.