به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزکرمان، محمدعلی طالبی استاندار کرمان امروز ۲۱ شهریور در آیین رونمایی از مستند تاریخ تجارت کرمان گفت: کرمان نیازمند تحول و تحرک در توسعه استان است و بر همین اساس سند کرمان برفراز تهیه شده که اولویت‌های تحرک‌بخشی به توسعه استان در آن تدوین شده است.

استاندار کرمان با بیان اینکه در بحث پس‌کرانه‌های مکران برنامه‌های ویژه‌ای داریم، افزود: توافقاتی برای تسهیل راه کرمان به سمت دریا صورت گرفته است.

همچنین محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و کرمان گفت: بعد از ۴۰ سال کار در عرصه اقتصاد متوجه شدم که اول باید به فرهنگ پرداخت و هر اندازه در توان داریم در حوزه فرهنگی کار انجام دهیم.

در ادامه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم و رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنان خود، تولید چنین مستند‌هایی را از نیاز‌های فوری امروز با نگاه به آینده دانست.

وی به مهاجرت‌ها اشاره کرد و گفت: عامل اصلی مهاجرت شرایط اقتصادی و نگاه به آینده است، اما عامل مهم بازدارنده از مهاجرت و انگیزه برای برگشت پس از تحصیل، هویت فرهنگی است وبرای برگشت آبادانی به سرزمین ما باید دست فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را محکم‌تر نگه داریم.

مستند تاریخ تجارت کرمان به همت موسسه فرهنگی _ اقتصادی رواق زِبَرجَد تهیه شده است.