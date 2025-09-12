

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مردم قدرشناس شهر یاسوج پیکر پدر شهید علی غلامی از شهدای سرافراز نیرو‌های مسلح استان کهگیلویه و بویراحمد امروز در گلزار شهدای شهر یاسوج برگزار شد.

در این مراسم که در گلزار شهدای شهر یاسوج برگزار شد پیکر مرحوم حاج رحیم غلامی در قطعه صالحین گلزار شهدای یاسوج به خاک سپرده شد.

شهید علی غلامی فرمانده یگان تکاوری نیروی انتظامی زاهدان هیجدهم آذرماه سال ۱۳۹۴ در حادثه تروریستی نیک شهر زاهدان به درجه رفیع شهادت نائل آمد و امروز، مردم قدرشناس کهگیلویه و بویراحمد با حضور پرشکوه خود در مراسم رحیم غلامی پدر این شهید بزرگوار برگ زرینی بر دفتر ایثار و وفاداری رقم زدند.

حجت السلام خرم روز مدیرکل بنیاد شهید استان در این مراسم گفت: مردم و مسئولان با حضور در این آیین، بار دیگر بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۲ هزار شهید را تقدیم انقلاب کرده است.