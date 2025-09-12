پخش زنده
در مرحله اول جشن عاطفهها ۵۰۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند آران و بیدگل اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول مشارکتهای مردمی کمیته امداد آران و بیدگل گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و همزمان با اجرای پویش ملی «جشن عاطفهها»، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آران و بیدگل ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند این شهرستان توزیع کرد.
نقی زاده افزود: ارزش هر بسته لوازمالتحریر بیش از ۷ میلیون ریال بوده و هزینه تأمین این بستهها از محل اعتبارات و حمایت خیران و حامیان شهرستان برای رفع نیازهای تحصیلی دانشآموزان پرداخت شده است.
وی گفت: کمیته امداد این شهرستان حدود ۹۷۰ دانش آموز تحت حمایت دارد، ولی همچنان ۴۷۰ دانش آموز نیازمند تحت پوشش این نهاد منتظر دریافت خدمات تحصیلی هستند.