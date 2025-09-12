به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جنبش مقاومت اسلامی حماس روز جمعه اعلام کرد: «خلیل الحیه»، رئیس جنبش حماس در غزه و رئیس هیئت مذاکره کننده این جنبش که رژیم صهیونیستی مدعی ترور وی شده بود، بعد از تدابیر امنیتی در قطر، بر پیکر شهدای حمله تروریستی به دوحه از جمله فرزندش «همام الحیه» نماز میت اقامه کرد.

اعلام این خبر از سوی حماس، تایید رسمی زنده بودن خلیل الحیه به شمار می‌رود.

همام الحیه سه شنبه این هفته به همراه چهار نفر دیگر در حمله تروریستی تل‌آویو به دوحه شهید شد.

پیش از این نیز حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی در ترور هیئت مذاکره‌کننده این جنبش در دوحه ناکام بوده است.