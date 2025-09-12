به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ در این کنسرت قطعاتی از گوستاو مالر، ولفگانگ آمادئوس موتسارت و رابرت شومان برای علاقه‌مندان اجرا شد.

نصیر حیدریان، رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفت: گوستاو مالر، آهنگساز اتریشی، سمفونی شماره پنج را در سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۲ ساخته و این اثر برای نخستین بار در اکتبر ۱۹۰۴ اجرا شده است. به همین دلیل، عنوان «اکتبر ۱۹۰۴» برای این کنسرت انتخاب شد.

وی افزود: در این اجرا ۷۵ نوازنده روی صحنه حضور داشتند که پیش از کنسرت بیش از هفت جلسه تمرین کرده‌اند.

این کنسرت با استقبال علاقه‌مندان به موسیقی کلاسیک همراه شد.