سفر ارکستر سمفونیک تهران به تاریخ موسیقی کلاسیک
ارکستر سمفونیک تهران در تازهترین اجرای خود، مخاطبان را به سفری در تاریخ ۱۲۱ ساله موسیقی کلاسیک برد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
؛ در این کنسرت قطعاتی از گوستاو مالر، ولفگانگ آمادئوس موتسارت و رابرت شومان برای علاقهمندان اجرا شد.
نصیر حیدریان، رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفت: گوستاو مالر، آهنگساز اتریشی، سمفونی شماره پنج را در سالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۲ ساخته و این اثر برای نخستین بار در اکتبر ۱۹۰۴ اجرا شده است. به همین دلیل، عنوان «اکتبر ۱۹۰۴» برای این کنسرت انتخاب شد.
وی افزود: در این اجرا ۷۵ نوازنده روی صحنه حضور داشتند که پیش از کنسرت بیش از هفت جلسه تمرین کردهاند.
این کنسرت با استقبال علاقهمندان به موسیقی کلاسیک همراه شد.