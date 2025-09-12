جباری با اصلاح اظهارات پیشین خود گفت: گردنه حیران به‌عنوان مسیری گردشگری، مقاصد و جاذبه‌های مهم دو استان گیلان و اردبیل را به یکدیگر پیوند می‌دهد و همیشه ایام متعلق به گیلان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، جلیل جباری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اصلاح اظهارات پیشین خود گفت: گردنه حیران، جاذبه طبیعی و ارزشمند، همواره مورد توجه و علاقه مردم عزیز گیلان بوده و به‌عنوان مسیری گردشگری، مقاصد و جاذبه‌های مهم دو استان گیلان و اردبیل را به یکدیگر پیوند می‌دهد و همیشه متعلق به گیلان بوده و خواهد بود.

وی افزود: در پی طرح برخی موضوعات درباره گردنه حیران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تأکید بر این نکته ضروری است که گردنه حیران یک محور فعال و مهم گردشگری است که تقویت زیرساخت‌های آن و معرفی شایسته مسیر برای مسافرانی که از این طریق راهی استان اردبیل می‌شوند، امری ضروری به شمار می‌رود.

جباری اضافه کرد: بی‌تردید هم‌افزایی و مشارکت دو استان می‌تواند موجب رونق هرچه بیشتر گردشگری شده و کمک کند تا این محور گردشگری به جایگاه شایسته‌تر خود در سطح ملی و بین‌المللی دست یابد.

وی ادامه داد: ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی مثال‌زدنی مردم گیلان، روز‌های روشن و موفقی را برای توسعه پایدار گردشگری این استان آرزو می‌کنم.