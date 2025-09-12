گروه جامعه پزشکی دارالشفای امام رضا (ع)با برپایی بیمارستان جهادی در الیگودرز به مردم این منطقه خدمات رایگان پزشکی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان:تیم پزشکی تخصصی دارالشفای امام رضا(ع) شهرستان زرندیه با برپایی بیمارستان جهادی به مردم این اليگودرز خدمات درمانی و پزشکی رایگان ارائه کردند.

گودررزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی هم با قدر دانی از خدمات جهادی و بی منت گروه جهادی پزشکی، بر تداوم برپایی بیمارستان های جهادی و اعزام گروه های پزشکی تأکید کرد.