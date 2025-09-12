خط معلی ۲۵ ساله شد
در بیست و پنجمین سالگرد ابداع خط معلی، نمایشگاه معلی نویسان در مجموعه فرهنگی هنری آسمان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، بیست و پنجمین سالروز تولد «خط معلی» در ایران و بزرگداشت حمید عجمی خالق و مبدع این خط با عنوان رویداد «اشراق در زمین»، در مجموعه فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر برگزار شد.
علیرضا ناصری مدیر مجموعه فرهنگی هنری آسمان در ابتدای مراسم گفت: مستحضر هستید این مراسم برای نکوداشت بیست و پنجمین سالگرد تولد «خط معلی» است. نمایشگاهی که در پایان افتتاح میشود، بسیار خاص و با کیفیت است و بزرگترین نمایشگاهی است که به صورت یکجا از آثاری با «خط معلی» حمید عجمی و شاگردانش خواهید دید.
وی با بیان اینکه فرهنگستان هنر در راستای ارتقای هنر و فرهنگ کشور، هفده وظیفه بر عهده دارد، افزود: رابطه «خط معلی» با فرهنگستان هنر به توفیق استاد عجمی در ابداع «خط معلی» برمیگردد و این موضوع قابل تحسین است.
ناصری بیان کرد: در «خط معلی»، متن، عرفان و نهایت، محتوا، راه خود را در اشراق هنرمند پیدا میکند. عشق حمید عجمی به «خط معلی» برای نمایش منحصر به فرد علایق استاد است که سبب شده به زبان شخصی در خوشنویسی برسد.
نیر طهوری هنرمند خوشنویس و استاد دانشگاه سخنران بعدی بود که در سخنانی بیان کرد: «خط معلی»، خطی است که حمید عجمی در سی و هفت سالگی وضع کرد و امروز بیست و پنج سالگی تولد این خط را جشن میگیریم.
وی در ادامه به تشریح تاریخی از خط و خوشنویسی در ایران و «خط معلی» پرداخت و «خط معلی» را ادامهای نو از سمت کهنه ایرانی اسلامی دانست و گفت: «خط معلی» در ادامه زنجیره خوشنویسی ایرانی اسلامی، وارث روح کوفی و فرزند سنت اقلام سته و ایرانی است. این خط مناسب کتیبهنویسی و نگارش اسماالحسنی است.
حمیدرضا قلیچخانی هنرمند خوشنویس و پژوهشگر هنر نیز صفای خط را از صفای دل دانست و گفت: مقوله خط در ایران وارداتی است، حتی در شاهنامه نیز اشاره شده که خط در ایران را وارداتی نامیده اند. در حوزه اسلامی خطوطی هستند که میراث کشورهای مختلف هستند. در هیچ رسالهای ذکر نشده که خط کوفی در ایران ابداع شده اما برخی از کوفیان ایرانی بودند.
وی افزود: در دوره معاصر دیگر جریان اجتماعی ایجاد نشده که حمید عجمی خطی را به نام خودش کند اما جایگاهی که دارد سبب شده او نیازها را بشناسد و درصدد خلق برآید، مثل زمانی که نیاز بود شکسته نستعلیق و تعلیق به وجود آید.
قلیچ خانی با گلایه از انجمن خوشنویسان ایران گفت: این نوع عملکرد وظیفه انجمن خوشنویسان ایران بوده اما جامعه از این انجمن جلوتر حرکت کرده است. انجمن خوشنویسان جریان خوشنویسی معاصر را به شیوه کلهر اداره میکرد اما اواسط دهه هفتاد، ۲ گرایش وجود داشت که جریان دیگری ایجاد کرد با اینکه این جریان را باید انجمن هدایت میکرد و در اینجا هم مردم و جوانان جلوتر حرکت کردند.
وی ادامه داد: موفقترین خطی که همه جا میبینم، «معلی» است و این نمایشگاه نیز اثبات میکند این نوع خط علاقهمندان زیادی دارد و من نیز خیلی خوشحالم در این رویداد حضور دارم. در حوزه هنر، شاید تشبیه سطحی باشد ولی اگر با فوتبال مقایسه کنیم، بازیکنان یازده نفر و تماشاگران صد هزار نفر هستند که تشویق میکنند که اگر صد هزار تماشاگر نباشند، فوتبالیست ها نمیتوانند بازی کنند و پیروز شوند. در خوشنویسی معاصر یکی از بازیکنان در زمین، استاد حمید عجمی است و ما هم به عنوان تماشاگر وظیفه تشویق و ترغیب داریم.
در نهایت حمید عجمی به روی صحنه آمد؛ او با نمایش دستخطی از مادرش که برای او آرزوی موفقیت کرده بود، گفت: مادرم زمانی که نمایشگاه داشتم آمد و در دفتر یادبود نوشت که حضرت علی علیه السلام یاور و همراه من باشد و همین شد که در این سالها پیشرفت کردهام.
وی در خصوص چگونگی پیدایش خط معلی بیان کرد: حدود ۲۵ سال پیش بر اساس شرایط روحی که داشتم و این شرایط به الهامات ذهنی و دلی من بر میگشت،«خط معلی» را نگارش کردم. خلق این خط، پس از تحقیقاتم درباره قلم خوشنویسی نستعلیق اتفاق افتاد که حتی خط یومیه و روزمره را نمیتوانستم بنویسم.
عجمی با انتقاد از رفتار انجمن خوشنویسان ایران در مواجهه با خلق «خط معلی»، گفت: فکر میکردم بر اساس تمام گزارشاتی که از تاریخ و هنر سنتی داشتیم، اگر از این رویداد پرده بردارم، همه و از جمله انجمن خوشنویسان خوشحال میشوند چون پیشینه خوشنویسی ایران همین رویه را دارد اما وقتی مطرح کردم متوجه شدم خیلیها منکر خوشنویسی و دنیای معنا شدند! و اکثر خوشنویسان معتقد بودند این ارتباط وجود ندارد! من انسان دینی هستم و به واسطه اینکه در یک خانواده اهل علم و دل به دنیا آمدم، همیشه در خانواده ما مباحث فلسفی مطرح میشد و من از بچگی در دامن حضرت علی علیه السلام و پیامبر اکرم (ص) رشد پیدا کردم و این «خط معلی» امروز از برکت حضرت مولی علیه السلام ایجاد شده، چون ما بزرگتر از مولا علی پیدا نمیکنیم به همین دلیل به او بسنده میکنیم.
این معلی نویس نام آشنا اظهار داشت: نه درگیر خواب و نه توهم شدم اما این چیزی که اذعان میکنم دقیقاً منطبق بر آداب و پیشینه خوشنویسی در ایران است. امروز در جایگاهی ایستادم که به خطوط چیزی اضافه کردم و در این راستا از حقیقت ایران زمین، دفاع میکنم.
این هنرمند خوشنویس تصریح کرد: همان زمان به آقای امیرخانی گفتم که سکوت انجمن درباره ابداع «خط معلی٫، بعداً کدورتهایی را به وجود میآورد اما هنوز هم انجمن سکوت کرده است. این سکوت در حرکت و انگیزههای من موثر نبود و همانطور که باید، مسیر را جلو بردیم. ما کسانی بودیم که انجمن سبب کندی ما نشد.
وی افزود: من در انجمن خوشنویسان
ایران ۱۶ سال خاک خوردم اما متوجه شدم این انجمن بعد از به بار نشستن بچههایش، آنها را سر راه میگذارد و این قرائتی غلط از خوشنویسی است. متاسفانه انجمن سکوت کرد اما الان هیچ گلهمندی از آنها ندارم.
گفتنی است نمایشگاه اشراق در زمین تا ۲۵ شهریور در مجموعه فرهنگی هنری آسمان میزبان علاقه مندان است.