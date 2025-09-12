به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و پنجمین سالروز تولد «خط معلی» در ایران و بزرگداشت حمید عجمی خالق و مبدع این خط با عنوان رویداد «اشراق در زمین»، در مجموعه فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر برگزار شد.

علیرضا ناصری مدیر مجموعه فرهنگی هنری آسمان در ابتدای مراسم گفت: مستحضر هستید این مراسم برای نکوداشت بیست و پنجمین سالگرد تولد «خط معلی» است. نمایشگاهی که در پایان افتتاح می‌شود، بسیار خاص و با کیفیت است و بزرگترین نمایشگاهی است که به صورت یکجا از آثاری با «خط معلی» حمید عجمی و شاگردانش خواهید دید.

وی با بیان اینکه فرهنگستان هنر در راستای ارتقای هنر و فرهنگ کشور، هفده وظیفه بر عهده دارد، افزود: رابطه «خط معلی» با فرهنگستان هنر به توفیق استاد عجمی در ابداع «خط معلی» برمی‌گردد و این موضوع قابل تحسین است.

ناصری بیان کرد: در «خط معلی»، متن، عرفان و نهایت، محتوا، راه خود را در اشراق هنرمند پیدا می‌کند. عشق حمید عجمی به «خط معلی» برای نمایش منحصر به‌ فرد علایق استاد است که سبب شده به زبان شخصی در خوشنویسی برسد.

نیر طهوری هنرمند خوشنویس و استاد دانشگاه سخنران بعدی بود که در سخنانی بیان کرد: «خط معلی»، خطی است که حمید عجمی در سی و هفت سالگی وضع کرد و امروز بیست و پنج سالگی تولد این خط را جشن می‌گیریم.

وی در ادامه به تشریح تاریخی از خط و خوشنویسی در ایران و «خط معلی» پرداخت و «خط معلی» را ادامه‌ای نو از سمت کهنه ایرانی اسلامی دانست و گفت: «خط معلی» در ادامه زنجیره خوشنویسی ایرانی اسلامی، وارث روح کوفی و فرزند سنت اقلام سته و ایرانی است. این خط مناسب کتیبه‌نویسی و نگارش اسماالحسنی است.

حمیدرضا قلیچ‌خانی هنرمند خوشنویس و پژوهشگر هنر نیز صفای خط را از صفای دل دانست و گفت: مقوله خط در ایران وارداتی است، حتی در شاهنامه نیز اشاره شده که خط در ایران را وارداتی نامیده اند. در حوزه اسلامی خطوطی هستند که میراث کشورهای مختلف هستند. در هیچ رساله‌ای ذکر نشده که خط کوفی در ایران ابداع شده اما برخی از کوفیان ایرانی بودند.

وی افزود: در دوره معاصر دیگر جریان اجتماعی ایجاد نشده که حمید عجمی خطی را به نام خودش کند اما جایگاهی که دارد سبب شده او نیازها را بشناسد و درصدد خلق برآید، مثل زمانی که نیاز بود شکسته نستعلیق و تعلیق به وجود آید.

قلیچ خانی با گلایه از انجمن خوشنویسان ایران گفت: این نوع عملکرد وظیفه انجمن خوشنویسان ایران بوده اما جامعه از این انجمن جلوتر حرکت کرده است. انجمن خوشنویسان جریان خوشنویسی معاصر را به شیوه کلهر اداره می‌کرد اما اواسط دهه هفتاد، ۲ گرایش وجود داشت که جریان دیگری ایجاد کرد با اینکه این جریان را باید انجمن هدایت می‌کرد و در اینجا هم مردم و جوانان جلوتر حرکت کردند.

وی ادامه داد: موفق‌ترین خطی که همه جا می‌بینم، «معلی» است و این نمایشگاه نیز اثبات می‌کند این نوع خط علاقه‌مندان زیادی دارد و من نیز خیلی خوشحالم در این رویداد حضور دارم. در حوزه هنر، شاید تشبیه سطحی باشد ولی اگر با فوتبال مقایسه کنیم، بازیکنان یازده نفر و تماشاگران صد هزار نفر هستند که تشویق می‌کنند که اگر صد هزار تماشاگر نباشند، فوتبالیست ها نمی‌توانند بازی کنند و پیروز شوند. در خوشنویسی معاصر یکی از بازیکنان در زمین، استاد حمید عجمی است و ما هم به عنوان تماشاگر وظیفه تشویق و ترغیب داریم.