پخش زنده
امروز: -
قادر آشنا (آزاده و همرزم مرحوم ابوترابی فرد) گفت: زنده یاد ابوترابی، شخصیتی جامع الاطراف داشت که هر کسی بخواهد از او نقل کند، در نهایت یک زاویه از زندگی ایشان را روایت میکند و باز شرح کامل شخصیت او ناقص میماند.
این آزاده دفاع مقدس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: سلوک عرفانی مرحوم ابوترابی یکی از رموز محبوبیت اوست. وی به معنای واقعی عارف و خداشناس بود و به ائمه اطهار (ع) ارادت داشت.
وی گفت: سجدههای طولانی مرحوم ابوترابی یکی از این موارد بود که گاهی یک ساعت تا یک ساعت و نیم طول میکشید و جایی که نماز خوانده بود غرق اشک میشد. انسانی خدایی و دائم الصیام که کمتر پیش میآمد روزه نباشد.
آقای آشنا گفت: عارف به معنای واقعی، زاهد به معنای واقعی. ندیدم کسی ابتدا به ایشان سلام کرده باشد بلکه ایشان همیشه پیش قدم میشد. آقای ابوترابی فردی مهربان بود و به انسان از پدر و مادر مهربانتر بود و من هیچ وقت خشم و غضب او را ندیدم.
همرزم آقای ابوترابی گفت: ایشان از جمله کسانی بود که قبل از انقلاب به بیت المقدس رفت و نماز خواند. یار شهید اندرزگو و رفیق شهید رجایی بود.
وی افزود: نماز او ترک نمیشد و بسیاری اوقات که از شکنجه رژیم بعث برمی گشت با لباس خونی نماز میخواند.
آقای آشنا با اشاره به نحوه اسارت مرحوم ابوترابی فرد گفت: وی با شهید چمران رفته بود و به اصرار خودش برای یک عملیات شناسایی راهی شد، اما آن جا به اسارت گرفته شد و تا مدتها همه فکر میکردند که به شهادت رسیده است.
وی افزود: انسان، برای مرحوم ابوترابی خیلی حرمت داشت به صورتی که او انسانها را در بالاترین سطح ممکن در حوزه اجتماعی نگه میداشت. او همواره در اسارت به افرادی که مشکل داشتند ولو شده به خاطر شرایط جنگی بی حرمتی هم به او بکنند کمک میکرد. حتی پیرمردی بود که مرحوم ابوترابی لباسهای او را تا پایان دوره اسارت میشست، چون هر اسیر فقط یک دست لباس داشت که باید آن را میشست و میپوشید.
همرزم آقای ابوترابی گفت: نکته بعدی این بود که او غمخوار اسرا بود و حتی بعد از اسارت گاهی کیلومترها میرفت تا به آزادهای رسیدگی کند و همواره دفترچه قسطهای بسیاری از آزادگان را خودش پرداخت میکرد.
آقای آشنا گفت: او با خودش عهد بسته بود که تا همه آزاد نشوند از اسارت بر نگردد و این خواسته خودش بود و میگفت اگر قرار است که صدام پشیمان شود من بمانم.
وی افزود: در حوزه سیاسی، دشمن شناسی اش درجه یک بود. او رفتار عراقی هارا میشناخت و باتدبیرش ما را از درگیری با عراقیها نجات میداد. به امام و رهبری ارادت داشت و جامع الاطراف بود.
او کاری کرده بود که جهنم اسارت برای اسرا به بهشت تبدیل شده بود.
آقای آشنا گفت: یکبار از صلیب سرخ آمده بودند گفتند چگونه است که بدون این که رفاهیات تغییری بکند شما بشاشتر میشوید و همه اینها به خاطر وجود مرحوم ابوترابی بود.
وی افزود: او حتی شکنجه گران خودش را هم شرمنده میکرد که بعدها برخی از آنها از مریدان مرحوم ابوترابی شدند.
کتاب پاسیاد پسرخاک که هفتم شهریور در قزوین رونمایی شد مجموع خاطراتی است که درباره زنده یاد ابوترابی نوشته شده است.
این کتاب، به قلم محمد قبادی کاری از انتشارات سوره مهر است.
رهبر انقلاب در تقریظی که بر این کتاب نوشتهاند، قلم نویسنده را روان توصیف کردهاند.