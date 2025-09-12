پخش زنده
امروز: -
جشنواره قهوه کیش با هدف معرفی دستور تهیه اختصاصی قهوه به عنوان محصولی بومی و فرهنگی کیش، آبان امسال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم افتتاحیه، نشستها و نمایشگاه تخصصی، برگزاری بخشها و کارگاههای تخصصی، مسابقات عوامل و معرفی نشانهای تجاری نوپا از مهمترین بخشهای این جشنواره است.
در بخش کارگاههای تخصصی موضوعهای مرتبط با قهوه خانگی و صنعتی ارائه میشود.
جشنواره قهوه کیش روزهای ۷ تا ۹ آبان امسال با هدف همزمانی با رویدادهای مشابه در تهران و دبی و جذب بیشترین مخاطب برگزار میشود.
مشارکت مجموعهای از شرکتها و فعالان برجسته صنعت قهوه در این جشنواره و استقبال آنها، بیانگر جایگاه ویژه این رویداد در سطح ملی است.