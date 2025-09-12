پخش زنده
جانشین استاندار و مدیر کل مدیریت بحران گلستان از آماده باش در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، غراوی گفت: با توجه به تقویت سامانه بارشی و وقوع ناپایداریهای همرفتی شاهد رگبار و رعد و برق، احتمال تگرگ، پدیده مه در مناطق کوهستانی و کوهپایه، وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در استان خواهیم بود.
او بر ضرورت افزایش سطح آمادگی دستگاههای اجرایی و عملیاتی تاکید و تقدم شناسایی ریسک و مدیریت آن را مقدم بر مدیریت بحران دانست.
غراوی افزود: ضمن آمادگی کامل و آماده باش کلیه نیروها و امکانات، اقدامات لازم در راستای پیشگیری و کاهش آثار در حوزه وظیفه مندی خود را بعمل آورده و به توصیههای اشاره شده در هشدار اهتمام ورزند.