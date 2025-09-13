پویش‌های کتابخوانی و رونمایی‌های جدید، از مهمترین رویداد‌های کتابی در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، یکی از این پویش‌ها، پویش کتابخوانی «شبیه ساز» براساس کتابی به همین نام نوشته فاطمه خدابخشی است.

پویش دیگر، براساس کتاب «آن بیست و سه نفر» است که بین دانشجویان برگزار می‌شود و هشت بهشت نام دارد. در این پویش، علاقه مندان می‌توانند کتاب را بخوانند و در روز چهارم مهر در مسابقه‌ای برخط شرکت کنند.

یک خبر هم از تازه‌های نشر در این هفته به چشم می‌خورد، کتاب «سفر در سایه‌ها» نوشته «ریحانه کفشچیان مقدم» کتابی حماسی که درباره دلاورمردان ایرانی نوشته شده است.

این هفته همچنین، اصحاب قلم خوش درخشیدند با حضور در جایزه ادبی شهید اندرزگو که در بخش‌های مختلف برگزیدگان خود را شناخت.

رونمایی از ده عنوان کتاب تقریبی در کنفرانس وحدت اسلامی نیز از دیگر رویداد‌های مهم این هفته بود.

کتاب‌هایی که درباره سیره پیامبر اسلام نوشته شده است.