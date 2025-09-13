پخش زنده
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در پنج سال گذشته، بیش از ۹۱ هزار فوتی حوادث رانندگی به حوادث شهریور اختصاص داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بی احتیاطی در رانندگی و ناایمن بودن خودروها و جاده ها، از عوامل اصلی افزایش فوتیهای تصادفات رانندگی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود در پنج سال گذشته، بیش از ۹۱ هزار فوتی حوادث رانندگی به حوادث شهریور اختصاص داشته است و به مردم توصیه میکنیم در این ماه پایانی تعطیلات تابستان با دقت بیشتری رانندگی کنند.