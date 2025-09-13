۷۰ فلسطینی از بامداد امروز (شنبه) تاکنون بر اثر حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق شیخ رضوان و جبالیا النزلة در غزه به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۵۶ نفر از این افراد در شهر غزه به شهادت رسیدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

منابع محلی گزارش دادند که هواپیما‌های جنگی رژیم اسرائیل بیش از ۱۸ حمله هوایی را به مدارس، چادر‌های اسکان اضطراری و منازل مسکونی در شهر غزه انجام دادند.

به گفته این منابع، برخی از این ساختمان‌ها پیش از حمله، با هشدار تخلیه مواجه شده بودند.

در اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه، چندین منزل مسکونی و یک مدرسه که محل اسکان آوارگان بود، هدف جنگنده‌های ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفتند. همچنین در شرایطی که هیچ پناهگاه امنی در دسترس نیست، ۱۶ ساختمان مسکونی دیگر از ساعات اولیه صبح امروز تخریب شدند که موجب آوارگی صد‌ها خانواده و پناه بردن آنان به خیابان‌ها شده است.

به گفته منابع محلی، صد‌ها تن از ساکنان شهر غزه به سمت منطقه المواصی در غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه گریخته‌اند. با این حال، برخی خانواده‌ها به دلیل نبود امکانات مناسب در جنوب، ناچار به بازگشت به مناطق ناامن شده‌اند.

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از مواد منفجره، چندین منزل و ساختمان مسکونی را در شرق محله شیخ رضوان به طور کامل منهدم کرد.