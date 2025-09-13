«احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و ژنرال «برد کوپر» فرمانده جدید فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام)، در مورد همکاری‌های سیاسی و نظامی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر ریاست دولت موقت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست، چشم‌انداز همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی و نظامی برای خدمت به منافع مشترک و تحکیم پایه‌های امنیت و ثبات در سوریه و منطقه مورد بحث قرار گرفت.

این بیانیه افزود که این نشست با حضور «تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه برگزار شد و نشان دهنده علاقه مشترک برای تقویت مشارکت استراتژیک و گسترش کانال‌های ارتباطی بین دمشق و واشنگتن است.

سنتکام نیز اعلام کرد که مقامات این مرکز فرماندهی از رئیس دولت موقت سوریه به خاطر حمایتش در مقابله با داعش در سوریه تشکر کردند.

مقامات آمریکایی همچنین از نقش سوریه در حمایت از تلاش‌ها برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی در داخل کشور تقدیر کردند.

در طول جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، چندین آمریکایی مفقود یا کشته شده‌اند.

در ماه آوریل، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که قصد دارد تعداد نیرو‌های خود در سوریه را در ماه‌های آینده تقریبا" به نصف کاهش دهد و به کمتر از یک هزار نفر خواهد رسید.