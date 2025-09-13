آغاز پویش مدرسه من افتخار من در کهگیلویه وبویراحمد
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آغاز پویش دانشآموزی «سلام مدرسه، مدرسه من _ افتخار من» در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، رئیس کارگروه اطلاعرسانی پروژه مهر آموزش و پرورش استان گفت: این پویش با هدف ایجاد شور و نشاط در بین دانشآموزان و ثبت خاطرات شیرین آنان از مدرسه و شروع سال تحصیلی جدید برگزار میشود. سید ولی موسوی افزود: دانشآموزان میتوانند خاطرات خود از مدرسه و شوق آغاز سال تحصیلی را در قالب کلیپ، پوستر یا نقاشی آماده کرده و آثار خود را از ۲۰ شهریور تا ۷ مهرماه به شماره ۰۹۹۰۷۳۳۱۰۲۴ در پیامرسان ایتا ارسال کنند. رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان اضافه کرد: برگزیدگان این پویش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و آثار برتر نیز در کانال های رسمی آموزش و پرورش منتشر میشود.