به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، رئیس کارگروه اطلاع‌رسانی پروژه مهر آموزش و پرورش استان گفت: این پویش با هدف ایجاد شور و نشاط در بین دانش‌آموزان و ثبت خاطرات شیرین آنان از مدرسه و شروع سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود.

سید ولی موسوی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند خاطرات خود از مدرسه و شوق آغاز سال تحصیلی را در قالب کلیپ، پوستر یا نقاشی آماده کرده و آثار خود را از ۲۰ شهریور تا ۷ مهرماه به شماره ۰۹۹۰۷۳۳۱۰۲۴ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان اضافه کرد: برگزیدگان این پویش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و آثار برتر نیز در کانال های رسمی آموزش و پرورش منتشر می‌شود.