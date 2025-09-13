پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان امور دانشجویان بر لزوم انسجام درونسازمانی و هماهنگی با نهادهای متعدد برای جذب دانشجویان خارجی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حبیبا در دومین نشست دانشگاههای منطقه ۵ عضو کارگروه ملی جذب دانشجوی خارجی به لزوم انسجام درونسازمانی و حل مسائل داخلی تاکید کرد و افزود: بسیاری از مشکلات برونسازمانی هستند و نیاز به هماهنگی بیشتر با دیگر دستگاهها دارند.
حبیبا همچنین به ضرورت اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با جذب دانشجویان خارجی اشاره کرد و تصریح کرد: این موضوع به دلیل پیچیدگی و ماهیت بین سازمانی آن نیازمند ورود در سطح ستادی وزارتخانه و حتی نهادهای بالادستی است
وی گفت: دانشجویان بینالمللی با چالشهایی مانند باز کردن حسابهای بانکی و اشتغال و بیمه روبه رو هستند که برای رفع آنها نیاز به ایجاد گفتمان جدید در سطح ملی است.
معاون وزیر علوم همچنین موفقیتهای کشور مالزی در جذب دانشجویان خارجی اشاره نمود و تصریح کرد: برای بهبود وضعیت جذب دانشجویان خارجی لازم است همکاری بیشتری بین نهادها و وزارتخانهها انجام گیرد.
حبیبا در ادامه ابراز امیدواری کرد که با کمک تمامی همکاران و برنامهریزی دقیق، پیشرفتهای مطلوبی حاصل شود.
وی تاکید کرد: همه دانشگاهها باید توانمندیهای خود را در جهت جذب دانشجو به کار گیرند و با همکاری مشترک، شرایط بهتری را برای دانشجویان فراهم سازند.
گفتنی است دانشگاههای کردستان، رازی کرمانشاه، صنعتی کرمانشاه، دانشگاه ایلام، دانشگاه لرستان و دانشگاه آیت الله بروجردی دانشگاههای منطقه ۵ کارگروه ملی جذب دانشجوی خارجی محسوب میشوند.