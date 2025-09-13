به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، با حکم استاندار فارس، مهدی زینلیان به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب شد.

در متن حکم حسینعلی امیری خطاب به مهدی زینلیان آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به پروردگار متعال در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و دستورات ریاست محترم جمهور و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بستر‌های جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت‌های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید.

توفیقات روز افزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

زینلیان متولد ۱۳۵۹ و تحصیلکرده کارشناسی علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و از نیرو‌های باسابقه وزارت کشور است که به عنوان بخشدار مرکزی خرم بید و معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری لارستان خدمت کرده است.